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BBC

مدبولي عن معايير اختيار الوزراء: الجانب الأكاديمي أحيانًا وحده غير كافٍ

05:40 م الثلاثاء 09 يوليه 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب-عمرو صالح:
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن معايير اختيار الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي عقده بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن "المعيار في ظل التحديات الموجودة في كل مرحلة هي القدرة على الشخص الذي يتم اختياره بأن يكون ملم بصورة كبيرة بالملف المسؤول عنه ويعرف المشكلات والتحديات الموجودة فيه، لديه رؤية أم لا لكيفية اقتحام هذه المشكلات والتحديات، وأن تكون هذه الرؤية ليست تقليدية، ولديها بعض الأفكار الجديدة".

وأضاف "مدبولي"، أن المعايير تتضمن أن يكون قادرا أن يتعامل مع الملفات ولديه مستهدفات واضحة، والتي بناء عليه أضعها أمامه لمحاسبته عندما يتم اختياره على أساس متابعة ما قاله وقدرته على التنفيذ.

وأكد أن القدرة العملية على الأرض شيء مهم للغاية، لأن أحيانا الاختيار ليس الجانب الأكاديمي وحده وهو غير كافٍ، وأحيانا القطاع الخاص وحده ليس كافٍ، بالعكس أحيانا أحتاج المزج بين الجانبين، ولكن أحيانا في الظروف التي تفرض بالحاجة لشخص لديه القدرة والرؤية للتعامل سريعا ويعرف الملف بشكل جيد للغاية.

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