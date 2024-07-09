أول تعليق لمدبولي على شهادة دكتوراه وزير التعليم: تأكدنا والأهم الرؤية



كتب- محمد فتحي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن كافة المؤسسات المعنية في الدولة تشارك في ترشيح الشخصيات التي تتولى مناصب في الدولة.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن كل ما أثير حول الشهادات على وسائل التواصل الاجتماعي لبعض المسؤولين الحاليين تم التأكد منها أنها شهادات صحيحة.

وأشار إلى أن الأهم في الشخصية المرشحة لمنصب في الحكومة الجديدة أن يكون لديه رؤية لحل الأزمات وقدرته على تنفيذ كل ما طرحه أثناء المناقشات قبل توليه الحقائب الوزارية.