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مدبولي: متابعة شهرية لما يتم تنفيذه من برنامج الحكومة

04:49 م الثلاثاء 09 يوليو 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه سيكون هناك متابعة شهرية لما سيتم تنفيذه من برنامج الحكومة، مشيرا إلى أن الهدف الأساسى شعور المواطن بتغير على أرض الواقع فى أول شهر لعمل الحكومة.

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة: "فى ضوء ما يشهده العالم من متغيرات أردنا التركيز على الـ3 سنوات".

وشدد مدبولي، على الوزراء بضرورة التواصل المستمر مع أطياف المجتمع والتواصل مع البرلمان وأعضاء مجلس النواب، والتأكيد على تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطنى.

وأوضح أن أول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد تضمن التأكيد على العمل كفريق واحد داخل الحكومة، ودور المجموعات الوزارية فى التفعيل والتنفيذ.

الدكتور مصطفى مدبولي متابعة شهرية لبرنامج الحكومة رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي مخرجات الحوار الوطنى
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