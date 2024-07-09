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مدبولي: خطة شاملة مع الشركات الأجنبية والمحلية لسداد المتأخرات

04:49 م الثلاثاء 09 يوليو 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد فتحي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه تم سداد ما يقارب من 20-25% من المتأخرات فيما يتعلق بقطاع البترول.

وأضاف مدبولي خلال أول مؤتمر صحفي للحكومة الجديدة، أن وزير البترول الجديد بدأ بالفعل في عقد اجتماعات مع الشركات المحلية والأجنبية لجدولة المديونيات، لافتا إلى أنه تم تكليف وزير البترول بعمل خطة شاملة مع الشركات الأجنبية والمحلية لسداد المتأخرات.

وأشار إلى أن المتأخرات سابقا وصلت إلى 6 مليارات دولار، لافتا إلى أن حرص الحكومة الحالي هو وضع خطة شاملة مع الشركاء الأجانب لجدولة المديونيات للالتزام بسدادها الفترة المقبلة.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الشركات الأجنبية البترول
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