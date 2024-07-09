مدبولي: تقارير دورية للرئيس السيسي والبرلمان بشأن تنفيذ برنامج الحكومة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم رفع تقارير دورية لمجلس النواب وللرئيس السيسي حول تنفيذ بنود برنامج الحكومة، مع متابعة شهرية لما يتم تنفيذه من البرنامج.

وأضاف في مؤتمر صحفي له، اليوم، أنه إنشاء المجموعات الوزارية بهدف التنسيق بين جميع الجهات، مع التأكيد على ضرورة خروج توصيات المجموعات الوزارية لإنهاء القرارات والإجراءات العاجلة

وقال مدبولي: نؤكد دائما على عمل الحكومة كفريق واحد، والتنسيق بين جميع الوزارات في جميع الملفات.