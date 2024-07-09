رئيس "القومي لحقوق الإنسان" تؤكد عمق العلاقات التاريخية بين مصر والكويت

القاهرة - أ ش أ

استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفد الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت الشقيقة برئاسة السفير جاسم مبارك المباركي رئيس الديوان.

ور رحبت رئيسة المجلس بالوفد الكويتي وأكدت على عمق العلاقة التاريخية التي تربط بين البلدين وأن المجلس يرحب بالتعاون مع كافة المؤسسات المماثلة لِما يسهم في تبادل الخبرات ودعم القدرات.

واستعرضت خطاب خلال اللقاء الجهود التي يقوم بها المجلس على المستوى المحلى والإقليمي والدولي من أجل نشر وتعزيز وحماية ثقافة حقوق الإنسان، وعلاقة المجلس بالمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.

فيما أوضح السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس للوفد المرافق الهيكل التنظيمي للمجلس من خلال وحداته ولجانه والأدوار التي تقوم بها لتأدية عملها والأهداف والمسؤوليات المنوط بها عمل المجلس، وذلك طبقاً لقانون إنشائه.

واستعرض أعضاء المجلس القومي أمناء اللجان والوحدات أنشطتهم المختلفة التي يقومون بها من خلال تلك اللجان والوحدات طبقاً لخطة المجلس التنفيذية واستراتيجية عمل المجلس في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

ومن جانبه عبر رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت عن سعادته لزيارة مصر والاطلاع على تجربة المجلس القومي لحقوق الإنسان الثرية في نشر وحماية وتعزيز حقوق الإنسان وأنه يتطلع إلى التعاون مع المجلس بما يسهم في دعم القدرات المؤسستين،

ووجه الدعوة لرئيسة المجلس لزيارة دولة الكويت، واتفق الجانبان على توقيع بروتوكول تعاون مشترك خلال الفترة القادمة

في نهاية الاجتماع تبادل الجانبان الدروع لكل من المؤسستين.