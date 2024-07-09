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الحكومة توافق على العفو عن باقي مدة العقوبة لمحكوم عليهم بمناسبة 23 يوليو

02:55 م الثلاثاء 09 يوليه 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.

جاء ذلك في أول اجتماع للحكومة الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء الماضي.

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الاحتفال بثورة 23 يوليو العفو عن باقي مدة العقوبة
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