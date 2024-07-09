الحكومة توافق على مد خدمة عدد من الأطباء بوزارة الصحة

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن مد خدمة 210 أطباء، وكيميائي واحد، و4 مراقبين صحيين، من أعضاء المهن الطبية، بوزارة الصحة والجهات التابعة لها لمدة عام، اعتبارا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة وفقا للضوابط المقررة.

جاء ذلك في أول اجتماع للحكومة الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء الماضي.

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