طلب إحاطة لإعادة فتح الصالة المغطاة باستاد الإسكندرية

كتب- نشأت علي:

تقدم محمود قاسم، النائب السكندري بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بشأن غلق الصالة المغطاة باستاد الإسكندرية منذ عام 2004.

وأكد قاسم، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن استاد الإسكندرية هو أقدم استاد في مصر وإفريقيا، وأول استاد أوليمبي، وتم افتتاحه عام 1929، وأقيمت عليه العديد من البطولات، وكانت مُتنفسًا لكل الأندية والرياضيين بالإسكندرية، مشيراً إلى أن غلق الصالة المغطاة لاستاد الإسكندرية، منذ ذلك التاريخ أضر بالرياضة في الإسكندرية وحرم المحافظة من الأبطال الذين كانت تُخرجهم هذه الصالة.

وتساءل النائب: هل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على علم بهذا الموضوع ؟ ولماذا لم يتحرك لحل هذه المشكلة؟ ومتى يتدخل لحلها؟ مطالباً رئيسَ مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، واستدعاء الدكتور أشرف صبحي لحضور الاجتماع والإجابة عن تساؤلاته وتوفير التمويل اللازم لإعادة تأهيل الصالة وتشغيلها.