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إعادة عمل صناديق المساجد.. أول طلب إحاطة لوزير الأوقاف الجديد- تفاصيل

01:03 م الثلاثاء 09 يوليو 2024

النائب محمد عبد الله زين الدين

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كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، وزيرَ الأوقاف الجديد، الدكتور أسامة الأزهري، باتخاذ قرار عاجل بعودة صناديق المساجد.

وقال زين الدين، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لتوجيهه إلى الدكتور أسامة الأزهري: إن وزير الأوقاف السابق محمد مختار جمعة، اتخذ قراراً خاطئاً بإلغاء صناديق المساجد، مؤكداً أن هذا القرار كانت له تأثيراته السلبية على إعادة إعمار المساجد وصيانتها.

وطالب النائب الدكتورَ أسامة الأزهري بإلغاء قرار وزير الأوقاف السابق؛ حتى تعود صناديق المساجد للعمل داخل مختلف المساجد بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مؤكداً ضرورة أن يتم وضع رقابة وضوابط حاسمة على عمل هذه الصناديق.

النائب محمد عبد الله زين الدين مجلس النواب وزيرَ الأوقاف الجديد صناديق المساجد
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