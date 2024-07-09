بالصور.. وزارة العمل تحصر وتسجل عمالة غير منتظمة داخل مواقع عمل بالقاهرة

كتب- أحمد السعداوي:

نشرت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، صورًا جديدة لعمليات حصر عمالة غير منتظمة داخل مواقع عمل بمحافظة القاهرة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران، وزير العمل، بالنزول إلى مواقع العمل والإنتاج، لتسجيل العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها، ووصول الدعم والرعاية لمستحقيها من هذه الفئة.

وقال أحمد عزاز، مدير مديرية القاهرة، إن توجيهات الوزير جبران كانت خلال أول زيارة له إلى مبنى المديرية أول من أمس الأحد، بتنظيم حملات حصر ومتابعة لهذه الفئة في كل المحافظات، وهو ما قامت به مديرية القاهرة خلال اليومَين الماضيين "الأحد والإثنين"، وستواصل المديرية الحصر والتسجيل في كل المواقع خلال الفترة المقبلة.

ووجه الوزير مديريات العمل بكل المحافظات بالاستمرار في حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، ومن داخل مواقع عمل تلك الفئة؛ بهدف دعم خطة الاستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمُولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية مُتكاملة، مع تقديم خدمات إصدار المُخالصات إلكترونيًّا للمقاولين والشركات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، بتحسين ودقة الخدمات المُقدمة للمواطنين بصفة عامة، وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة، حيث يحظى هذا الملف باهتمام وتوجيهات مباشرة من الرئيس، حسب تصريحات الوزير جبران.

ويُشار إلى أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة من خلال إدارات مختصة، ووحدة تنفيذية، بمتابعة "حسابات العمالة غير المنتظمة" في جميع المحافظات، طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكل مجالاتها وتخصصاتها، تنفيذًا لتكليفات الرئيس.