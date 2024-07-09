اليوم.. توزيع جوائز الصحافة المصرية والتقديرية لـ"عارف" و"الدحدوح" و"البيسي"

كتب- عمرو صالح:

تنظم نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء، احتفالية جوائز الصحافة المصرية وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.

تتضمن الاحتفالية، التي تقام برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة، وكذلك تكريم نقيب الصحفيين الأسبق جلال عارف بعد حصوله على جائزة النقابة التقديرية. كما سيتم تكريم الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح بعد حصوله على جائزة حرية الصحافة ممثلًا عن الصحفيين الفلسطينيين، وتكريم خاص للكاتبة الصحفية سناء البيسي في مجال صحافة المرأة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تكريم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، نظرًا لدوره الكبير في خدمة النقابة و تفاعله وتواصله المستمر مع الصحافة والصحفيين، وإسهاماته في إنجاز الواجهات الجانبية لمبنى النقابة في وقت قياسي وبأقل التكاليف.

ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد من الكتاب الصحفيين، الوزراء والمسؤولين، ومن بينهم ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التي ستقوم بتسليم جائزة فرع الصحافة البيئية خلال الحفل.

كما أنه من المقرر أن يتم تكريم 10 من أقدم أعضاء النقابة، بالإضافة إلى العاملين بها، وكذلك عدد ممن قدموا خدمات للصحفيين

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