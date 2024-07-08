مستقبل وطن: بيان الحكومة شمل جميع القضايا المهمة للمواطن

كتب-عمرو صالح:

ثمن حزب مستقبل وطن البيان الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب اليوم، والذي اشتمل على تغطية جميع القضايا والمحاور التي تشغل المواطن المصري والوقوف بجانبه وما يعكسه من التزام قوي وإصرار على تحقيق تنمية حقيقية.

وأوضح الحزب، في بيان له اليوم الإثنين أن بيان رئيس مجلس الوزراء إشارة قوية إلى التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة، ويعكس رؤية طموحة وشاملة المستقبل مصر تقوم على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وكان واضحًا أن تلك الرؤية قامت على المحددات التي سبق أن وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في خطاب تكليفه لرئيس مجلس الوزراء.

كما أشاد الحزب بما تضمنه البيان من أهداف واضحة ومحددة تضع المواطن المصري في مقدمة التزاماتها وأولوياتها.

وعبر الحزب عن دعمه الكامل لبرنامج الحكومة، وأكد عزمه الصادق للتعاون مع الحكومة من أجل تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.

كما دعا جميع القوى السياسية والمجتمع المدني إلى دعم هذه الجهود والعمل معًا لبناء مستقبل مشرق لمصرنا الحبيب بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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