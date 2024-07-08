بعد الأزمات.. أحمد عبدالمعطي حجازي يطالب بإعادة سامح محجوب لإدارة بيت الشعر



كتب- محمد شاكر:

طالب الشاعر الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي، رئيس مجلس أمناء بيت الشعر العربي، بسرعة إعادة الشاعر سامح محجوب، مديرا لبيت الشعر العربي، بعد استقالة الناقد عمر شهريار.

وقال حجازي في تصريحات خاصة لمصراوي: إنني أرى أن الحل لخروج بيت الشعر من الأزمات التي تحيط به الآن هو إعادة الشاعر سامح محجوب لإدارته لأنه نجح بشكل كبير جدا في إدارة البيت خلال الفترة التي تولاها.

وأضاف حجازي: اختياري لسامح محجوب لإدارة البيت يأتي لأسباب عديدة على رأسها أنه يعلم الشروط الضرورية لنجاح البيت ومنها، درايته الواسعة بفن الشعر، وعلاقته الوطيدة بالمشتغلين به، كما يعرف الشروط التي تجعل النشاط متنوع ومختلف.

وأكمل حجازي: لدى سامح محجوب ميزة أخرى تنقص كثيرين وهي مخاطبة الجمهور، ودائما كان بيت الشعر في الأمسيات التي أقيمت في عهده تحظى بجمهور واسع.

وواصل حجازي: طالبت الدكتور وليد قانوش رئيس صندوق التنمية الثقافية بإصدار هذا القرار أكثر من مرة كان أقربها أمس الأحد، ولكن القرار لم يصدر بعد.

جدير بالذكر أن مجلس أمناء بيت الشعر العربي اجتمع أمس الأحد، وقبل استقالة الناقد عمر شهريار، من إدارة بيت الشعر.