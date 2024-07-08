للإبلاغ عن سرقات التيار.. نداء عاجل من "القابضة للكهرباء" لجموع المواطنين

كتب- محمد صلاح:

أطلقت الشركة القابضة لكهرباء مصر، منذ أيام، حملة للإبلاغ عن سارقي التيار والمخالفين بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية؛ لما تمثله هذه السلوكيات من أعباء كبيرة على الشبكة القومية للكهرباء وإهدار ملايين الجنيهات على الدولة.



ونشرت الشركة القابضة للكهرباء منشورًا توعويًّا، اليوم الإثنين، لحث المواطنين على الإبلاغ عن سارقي التيار الكهربائي، تحت شعار "اللي بيسرق كهرباء بيسرق حقك وحق جيرانك"؛ وذلك للحد من أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تواجهها الدولة خلال الفترة الجارية.



وقالت شركة الكهرباء، من خلال صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك"، اليوم الإثنين: "إن سرقة الكهرباء تؤثر بالسلب على حصتك من الكهرباء المخصصة لمنطقتك، وهذا أسباب انقطاع التيار وتلف الأجهزة".



وأضافت الشركة: "بمساعدتك لينا في منع السرقات دي، أنت بتسترجع حقك وبتضمن استقرار الكهرباء في بيتك ومنطقتك، خلينا نوقف التعدِّي على حقوقنا، ونضمن خدمة كهرباء مستقرة وآمنة للجميع".