مدبولي: لدينا خطة بأفكار غير تقليدية لحل أزمة زيادة أعداد الطلاب بالمدارس

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تقليل من متوسط أعداد التلاميذ في الفصول هو هدف وحلم للحكومة تعمل عليه، وهناك بعض المحافظات التي يتجاوز به عدد الطلاب في الفصل الواحد أعداد كبيرة جدًا، مشددًا على أن هدفهم هو القدرة على حل هذه المشكلة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مدبولي، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن لديهم خطة خلال الفترة المقبلة لحل أزمة زيادة أعداد الطلاب في الفصول بالمدارس، مؤكدًا أن هدفهم حل المشكلة ليس فقط ببناء مدارس جديدة للطلاب ولكن الاهتمام بالأفكار.

وأشار إلى أن هناك أفكار أخرى غير تقليدية، مشددًا على أن يتم العمل على الوصول بمتوسط عدد الطلاب في الفصول والمدارس على المستوى العالمي.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، :"قطعنا شوطًا كبيرًا في البنية التحتية للصحة والتعليم"، موضحًا أنه تم حل جزء كبير من المشاكل لأعداد المدارس والجامعات والمستشفيات.

وأشار مدبولي مدبولي، أن هناك طفرة هائلة في عدد المنشآت التي كانت مطلوبة، وهذا الأمر يعد خطوة أولى؛ لأن الأهم هو أن الخدمة التي تقدم للمواطن تكون على أعلى مستوى من حيث الكم والجودة.

وشدد على أنه يتم العمل على تقديم خدمة للمواطن على أعلى مستوى بقطاعي الصحة والتعليم.