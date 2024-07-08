مدبولي: الصحة والتعليم على رأس أولويات عمل الحكومة



كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن محور بناء الإنسان من أهم محاور عمل الحكومة وهو التكليف الذي وجهه الرئيس السيسي في أن يكون على رأس أولويات الحكومة وبالأخص في ملفي الصحة والتعليم وباقي الملفات سواء الثقافة وتجديد الخطاب الديني والشباب والرياضة.

وأوضح مدبولي، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أنه منذ تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة ويتم العمل مع الوزراء على وضع البرنامج التفصيلي لهذا الموضوع لتحقيق كل الطموحات التي يأملها المواطن المصري.

وشدد على أنه على إطلاع بكل ما يثار في الشارع المصري والرأي العام ويحرص على قراءة كافة التقارير على القنوات التلفزيونية والصحف والجرائدة.

وتابع: "كان هناك طموحات للمواطن، والحكومة مع المواطن المصري في طلبه وحلمه في هذا الأمر".