18 صورة ترصد أعمال رصف طريق 6 أكتوبر في أبو النمرس بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

أجري المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة ميدانية للوقوف أعمال رصف وتطوير طريق 6 أكتوبر بمركز ومدينة أبو النمرس بطول 2 كم ومتوسط عرض 15 م، وذلك بدءًا من أول طريق مصر أسيوط وحتى المريوطية، في إطار خطة المحافظة؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل الحركة المرورية للتيسير عليهم.

ووجه "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الإثنين، خلال الجولة، رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، بضرورة تكثيف أعمال النظافة، ودراسة توفير سيارة كنس إلى للمحاور المرورية والطرق الرئيسية مع تخصيص العمالة للشوارع الداخلية؛ للارتقاء بمستوى النظافة.

وأكد محافظ الجيزة، على ضرورة الالتزام بترشيد استخدام الكهرباء، وتطبيق مواعيد غلق المحال والمنشآت التجارية وفقًا للضوابط التي حددتها الدولة.

وعاين "المحافظ"، المخطط العام لكوبري السيارات الجاري تنفيذه أعلى مزلقان أبو النمرس؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتوفير حرم آمن على مزلقانات السكة الحديد؛ للحد من الحوادث، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتحقيق معايير السلامة والأمان.

وطالب محافظ الجيزة، من الشركة المنفذة، ضرورة دراسة تركيب مصاعد كهربائية لكوبري المشاه المقام بجوار مزلقان السكة الحديد؛ للتسهيل علي المواطنين خاصة كبار السن خلال عبورهم الطريق في حرم آمن.

ووجه المهندس عادل النجار، بضرورة حصر مزلقانات السكة الحديد العشوائية داخل المحافظة؛ لدراسة مدي وضع رؤية حضارية لها بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

واستجاب محافظ الجيزة، خلال جولته التفقدية، لمطالب عدد من المواطنين بشأن معاينة رشاح نزلة الأشطر " مصرف ترسا "، حيث وجه بضرورة تطهير المصرف، ورفع المخلفات من على جانبيه، ودراسة إمكانية تنفيذ حرم آمن لكونها داخل الكتلة السكنية حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

واستمع "المحافظ"، لمطالب عدد من المواطنين من أهالي زاوية أبو مسلم، بشأن رفع كفاءة مدرستي الإمام ومحمود فوزي ومركز شباب أبو مسلم، وعلى الفور كلف المختصين بضرورة المعاينة علي الفور قائلًا "تم وضع برنامج زمني للمرور على جميع الأحياء والمراكز والمدن"؛ لاستكمال مسيرة التنمية ضمن خطة الدولة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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