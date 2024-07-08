حنفي جبالي: لسنا مجلس اصطياد الأخطاء ونتعاون دومًا مع جهات الدولة

كتب- حسن مرسي:

تحدث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن استحداث مسألة التواصل السياسي لوزارة الشؤون النيابية، مؤكدًا أن التواصل السياسي دور لهذه الوزارة تحدده الحكومة بعيدا عن اختصاص مجلس النواب.

وأضاف جبالي، خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة "إكسترا نيوز": "مجلس الوزراء سيوضح هذه الجزئية ومحاورها وأبعادها فيما يتعلق بهذا الدور من التواصل السياسي، ونحن دائما متعاونون مع جهات الدولة، وكما قلت سابقا، ليس مجلس اصطياد أخطاء وإنما إلقاء الضوء على أداء الحكومة، لأننا ممثلون للشعب".

وتابع رئيس مجلس النواب: "الشعب يريد أن يرى أداء الحكومة على أرض الواقع يلبي الطموحات والمقررات الموضحة والتكليفات الواردة للحكومة من رئاسة الجمهورية".