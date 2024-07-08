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حنفي الجبالي: التعديلات الأخيرة في المجال الاقتصادي والسياسي لاقت استحسانًا من النواب

06:36 م الإثنين 08 يوليه 2024

حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب

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كتب- حسن مرسي:

هنأ المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء على حصوله على تجديد الثقة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "الجبالي"، خلال لقاء خاص لقناة "إكسترا نيوز"، إن التعديلات الأخيرة الموسعة في المجال الاقتصادي والسياسي، لاقت استحسانا كبيرا من مجلس النواب بلا أدني شك.

وأشار إلى أن الخطة الخاصة بالحكومة كانت 300 صفحة، مؤكدًا أن إلقاء مصطفي مدبولي لبيان الحكومة الجديدة، يعكس تكليفات القيادة السياسية، من أجل إنجاز برامج أداء واضحة.

ونوه "الجبالي"، بأنه يجب على الحكومة تنفيذ التكليفات التي جاءت في بيان الدكتور مصطفى مدبولي أمام البرلمان اليوم، مشيرا إلى تكليفه بتشكيل لجنة لدراسة الخطة.

قال المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، إن المجلس يثمن دور الحوار الوطني في المجتمع، فهو حوار يضم فئات الشعب المصري، وقد طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بعرض التوصيات الخارجة عنه على البرلمان.

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