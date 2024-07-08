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مصدر: مدير المخابرات الأمريكية يصل القاهرة لإجراء مفاوضات الهدنة بغزة

06:14 م الإثنين 08 يوليو 2024

مدير المخابرات الأمريكية

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كتب- محمد شاكر:

كشف مصدر رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية وصول وفد أمريكي برئاسة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى القاهرة للقاء الوفد الأمني المصري في مستهل جولة جديدة لمفاوضات الهدنة بغزة

وأكد المصدر، وجود نشاط مكثف للوفد الأمني المصري للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

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