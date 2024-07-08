لبنان: قصف مدفعي إسرائيلي لعدد من المناطق الجنوبية

بيروت- (د ب أ)

قصفت المدفعية الإسرائيلية عدة مناطق في جنوب لبنان، وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الإثنين فوق مناطق جنوبية متعددة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية ظهر اليوم المنطقة الواقعة بين بلدتي "عيتا الشعب" و"رميش" في جنوب لبنان بثلاث قذائف مدفعية، وبعد ظهر اليوم قصفت المدفعية الإسرائيلية المنطقة المفتوحة عند مثلث بلدات "محيبيب" و" برعشيت" و" كونين" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته قناة " المنار" المحلية التابعة لـ" حزب الله".

وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم على علو متوسط فوق مدينة "صور" الجنوبية وقرى قضاء " صور" وبلداته، وفوق القطاع الشرقي في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وشن الطيران المسير الإسرائيلي غارةً بعد منتصف ليل أمس الأحد على منطقة "القليلة"، استهدفت دراجة نارية، أدت إلى مقتل شخص وجرح آخر.

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم الإثنين أحد عناصرها من بلدة "القليلة" في جنوب لبنان، ليرتفع عدد عناصر المقاومة الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 394.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم، 3 غارات على "جبل طورة" في منطقة "جزين" في جنوب لبنان ما أدى إلى تدمير حظيرة للماعز ومنزل الراعي، ونفوق أكثر من 700 رأس ماعز.

وتعرضت بلدة "برج الملوك" الجنوبية لقصف مدفعي ثقيل بعد منتصف ليل أمس، مما تسبب بتحطم الزجاج للعديد من المحال والمنازل في البلدة وأحدث أضرار مادية بالممتلكات، بحسب " الوكالة الوطنية للإعلام".

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة.