الرئيس يمنح نوط الامتياز للاعبين واللاعبات المحققين ميداليات ذهبية بدورة الألعاب الأفريقية

القاهرة قي 8 يوليو- أ ش أ:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 268 لسنة 2024 بمنح نوط الامتياز من الدرجة الأولى إلى اللاعبين واللاعبات المحققين لميداليات ذهبية بدورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت بأكرا في غانا 2024، في لعبات رفع الأثقال والسباحة والقوي البدنية والمصارعة والكاراتيه وتنس الطاولة والتايكوندو والشطرنج والكرة الطائرة والتنس وألعاب القوى وكرة اليد والجودو.

ومن بين المكرمين أحمد عاشور وسارة سمير وفريدة عثمان ومؤمن ربيع وآية هشام إسماعيل وعمر محمد عصر ومعتز بالله عطا وياسر سمير إبراهيم وميار شريف ومصطفي الجمل وبلال مسعود وعبد الرحمن السيد.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية.