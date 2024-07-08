أحمد رفعت.. تحرك جديد بشأن مراجعة التقارير الطبية للاعب الراحل

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، عن عقد اللجنة الطبية المكلفة بمراجعة التقارير الطبية للاعب الراحل أحمد رفعت، أولى اجتماعاتها اليوم الإثنين، مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

كان وزير الشباب والرياضة قرر أمس، تشكيل لجنة طبية بجانب اللجنة القانونية للتحقيق في ملابسات وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت.

وقال "وديع" في تصريحات لمصراوي، إن اللجنة الطبية المكلفة عقدت اجتماعا اليوم مع وزير الشباب والرياضة للاتفاق على محاور عملها، على أن تصدر تقريرها النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف: "من ملاحظاتي الأولية اللاعب أجريت له كل حاجة محتاجها، ولم تكن هناك مشاكل من الناحية الطبية".

وشدد "وديع" وهو يشغل مستشار وزير الصحة للطوارئ والرعايات العاجلة، أنه "لن يتم استخراج جثمان اللاعب أو إعادة تشريحه"، مؤكدًا أن الأمر لا يستدعي كل ذلك.

وتابع: "بمجرد الانتهاء من مراجعة كافة الأمور الطبية، سيتم إصدار بيان تفصيلي بما خلص له قرار اللجنة".

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الأحد، التحقيق في كافة الملابسات وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر اللاعب الراحل أحمد رفعت، وذلك لما أثير مؤخرًا عبر وسائل الإعلام بشأن وجود شبهة مخالفات إدارية وقانونية شابت سفر اللاعب خارج البلاد.

وأكدت الوزارة في بيان أنها ستعلن ما انتهت إليه التحقيقات في هذا الشأن فور انتهاء عمل اللجان عن جميع التفاصيل والملابسات.

رفعت تعرض لتوقف في عضلة القلب أثناء مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في الدوري في 11 مارس الماضي، وتم نقله إلى المستشفى حيث تم عمل إنعاش لعضلة القلب قبل أن يمكث بالعناية الفائقة لفترة اقتربت من الشهر، ويتعافى، قبل أن يتوفى بشكل مفاجئ السبت الماضي.