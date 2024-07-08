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أستاذ موارد مائية يكشف: هذه خيارات إثيوبيا بعد الملء الخامس لسد النهضة

04:41 م الإثنين 08 يوليه 2024

تطورات الملئ الخامس لسد النهضة

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إجمالى التخزين حاليًا فى سد النهضة حوالي 37 مليار م3 بعد أن ارتفع 2 مليار م3 خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف "شراقي"، بحسب منشور له عبر "فيس بوك"، أنه يتبقى 4 مليار م3 للوصول إلى كمية تخزين السنوات الأربع الماضية 41 مليار م3، لافتًا إلى أنه مع كثرة السحب وزيادة هطول الأمطار تدريجيًا بمتوسط 250 مليون م3/يوم، من المتوقع أن يبدأ التخزين الخامس والأخير 20 يوليو الجارى حتى 10 سبتمبر القادم بإجمالى 23 مليار م3.

وأشار أستاذ الموارد المائية، إلى أنه بعد الملئ الخامس والأخير يتم فتح بعض بوابات المفيض الست العليا والاثنين المنخفضتين؛ للتحكم فى المخزون.

واختتم الدكتور عباس شراقي: فى حالة تركيب التوربينات الخمس المتبقية فى الجانب الأيمن لسد النهضة، فإن معظم هذه المياه سوف يمر مع تشغيل التوربيات، وفى حالة عدم التشغيل فسوف يتم فتح بوابات المفيض للتفريغ المياه دون استفادة استعدادا لاستقبال أمطار الموسم التالى.

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