محافظ القاهرة: المرأة شريك أساسي في البناء والتنمية

كتب- محمد نصار:

أكد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المرأة شريك أساسي في البناء ودفع عجلة التنمية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تسعى دائمًا لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وقياديًا.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ القاهرة، مع الدكتورة مها مروان، مقرر المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه المنصب الجديد.

وأكد محافظ القاهرة، أنه على مدار السنوات الـ 10 الماضية، حرصت القيادة السياسية على تقلد المرأة المصرية العديد من المناصب القيادية، وتمت الاستعانة بها في كل المجالات وأثبتت فيها نفسها كقيادية تنفيذية.