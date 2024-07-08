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BBC

مدبولي: الحكومة الجديدة تستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2028

03:53 م الإثنين 08 يوليه 2024
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    الحكومة الجديدة برئاسة مدبولي تقدم برنامجها لمجلس النواب (2)
  • عرض 13 صورة
    الحكومة الجديدة برئاسة مدبولي تقدم برنامجها لمجلس النواب (1)
  • عرض 13 صورة
    الحكومة الجديدة برئاسة مدبولي تقدم برنامجها لمجلس النواب (4)
  • عرض 13 صورة
    الحكومة الجديدة برئاسة مدبولي تقدم برنامجها لمجلس النواب (10)
  • عرض 13 صورة
    الحكومة الجديدة برئاسة مدبولي تقدم برنامجها لمجلس النواب (5)
  • عرض 13 صورة
    الحكومة الجديدة برئاسة مدبولي تقدم برنامجها لمجلس النواب (6)
  • عرض 13 صورة
    الحكومة الجديدة برئاسة مدبولي تقدم برنامجها لمجلس النواب (7)
  • عرض 13 صورة
    الحكومة الجديدة برئاسة مدبولي تقدم برنامجها لمجلس النواب (8)
  • عرض 13 صورة
    الحكومة الجديدة برئاسة مدبولي تقدم برنامجها لمجلس النواب (9)
  • عرض 13 صورة
    الحكومة الجديدة برئاسة مدبولي تقدم برنامجها لمجلس النواب (3)
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    الدكتور مصطفى مدبولي
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    الدكتور مصطفى مدبولي
  • عرض 13 صورة
    الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2028.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته في مجلس النواب اليوم لعرض برنامج الحكومة الجديدة، نستهدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للوجيستيات والتجارة.

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