مدبولي: الحكومة الجديدة تستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2028

مدبولي: نحرص على تعظيم الشراكات والتجمعات الدولية التي انضمت إليها مصر

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2028.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته في مجلس النواب اليوم لعرض برنامج الحكومة الجديدة، نستهدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للوجيستيات والتجارة.

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