مدبولي: نستهدف إنشاء 60 مدرسة فنية وتكنولوجية حتى عام 2026

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف إنشاء 60 مدرسة فنية وتكنولوجية حتى عام 2026 بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته في مجلس النواب اليوم لعرض برنامج الحكومة الجديدة: نستهدف

جذب 30 مليون سائح بحلول 2028، وإعادة هيكلة الكيانات الاقتصادية، والاستمرار في برنامج الطروحات

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