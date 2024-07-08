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مدبولي: مصر تمتلك ثروات طبيعية وبشرية تجعلها قادرة على استكمال مسيرتها

03:48 م الإثنين 08 يوليه 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تمتلك من الثروات الطبيعية والبشرية ما يجعلها قادرة على استكمال مسيرتها في المستقبل

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته في مجلس النواب اليوم لعرض برنامج الحكومة الجديدة: نستهدف

جذب 30 مليون سائح بحلول 2028، وإعادة هيكلة الكيانات الاقتصادية، والاستمرار في برنامج الطروحات.

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