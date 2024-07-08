مدبولي: برنامج الحكومة يشمل حماية الأمن المائي وعدم التفريط في من مياه النيل

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن محور الأمن القومي في برنامج الحكومة يتضمن حماية الحدود ودعم القدرات العسكرية وتعزيز أمن البحر الأحمر والتصدي للجرائم العابرة للحدود، ومواجهة شاملة لمحاربة الإرهاب، والاستمرار في كل الدول، لهدف صيانة والحفاظ على الأمن القومي العربي، والاستمرار في سياسة التوازن الاستراتيجي، والعمل للدفاع عن المصالح المصرية في المحافل الدولية.

وأوضح خلال إلقاء برنامج الحكومة أمام مجلس النواب، الاثنين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن البرنامج يتضمن حماية أمن مصر المائي، وعدم التفريط في حصة مصر من مياه النيل، والعمل على تقليل الفاقد من المياه وترشيد استهلاكها، وأمن الطاقة من حيث تنويع موارد الطاقة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الأمن السيبراني والأطر التنظيمية والتعاون الدولي وتعزيز القوى الناعمة لمصر وصورة مصر الدولية، والحرص على ترسيخ الهوية وتجديد الخطاب الديني.

ولفت إلى أنه البرنامج يتضمن تحسين مستوى معيشة الأسر والعمل على التمكين الاقتصادي لها، والتوسع في تقديم برامج الحماية الاجتماعية، وتوجيهها للأسر المستحقة والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لتشمل كبار السن وذوي الهمم.

وأشار إلى أنه سيتم العمل على الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية ورفع كفاءة وأداء المعلمين وتعزيز روح البحث العلمي، وإنشاء المدارس الجديدة بالمناطق الأعلى كثافة، وإنشاء أكثر من 60 مدرسة فنية حتى عام 2026، والتوسع في مدارس النيل والمتفوقين و100 مدرسة جديدة يابانية حتى عام 2026، والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتأهيل خريجين لتلبية متطلبات سوق العمل، وتعزيز دور الشباب من خلال تمكينهم اجتماعيا واقتصاديا، وتمكين المرأة وزيادة فرص العمل وخفض معدل البطالة، ورفع كفاءة المشتغلين في سوق العمل، وتسهيل التوظيف، وتنمية القطاعات الرائدة، والتوسع في المدن المستدامة، ومدن الجيل الرابع، وتوفير المسكن الملائم للمناطق غير المخططة.