نستهدف تراجع الأسعار.. مدبولي: مشكلات المواطن الشغل الشاغل للحكومة الجديدة

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه في ضوء التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة يمكن القول أنها "حكومة التحديات".

وأكد رئيس الحكومة، خلال كلمته في مجلس النواب اليوم لعرض برنامج الحكومة الجديدة، أن الحكومة الجديدة ستعمل على إكمال المسيرة، وتخفيف وطأة التوترات التي تؤثر على المواطنين، ومعالجتها بقوة وحزم، وفتح صفحة جديدة للعلاقة بين المواطنين والإدارات المحلية والحكومة التي تقدم خدمات لهم، وخلق تواصل بناء وإيجابي، ومشكلات المواطنين ستكون الشغل الشاغل للحكومة خلال الفترة القادمة.

وأضاف "مدبولي": أن الحكومة الجديدة تستهدف مزيدًا من التراجع في الأسعار خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أن المسؤولية مسؤولية الجميع لا يستثنى من ذلك أحدًا.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: نؤمن أن العمل من أجل المستقبل هو مسؤولية الجميع، وسيكون هناك شراكة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص، والمصلحة الجمعية للوطن يجب أن تعلوا فوق أي مصلحة.

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