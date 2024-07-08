المستشار محمود فوزي: الحكومة ستحضر بكامل تشكيلها لعرض الملامح العامة لبرنامجها

كتب- محمد نصار:

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه طبقا لدستور 2014، فإن الرئيس يكلف الحكومة للقيام بمهامها، ثم تعد الحكومة برنامج بعدما تؤدي اليمين أمام رئيس الجمهورية، كما تطلب أن يحصل هذا البرنامج على ثقة البرلمان.

وأضاف خلال لقائه عبر فضائية إكسترا نيوز على هامش عرض رئيس الوزراء برنامج الحكومة: «وفقا لنصوص الدستور، فإن على الحكومة إعداد برنامجها خلال 20 يوما، بينما على مجلس النواب دراسة البرنامج وإخراج تقرير حوله ومناقشته لكي يقرروا إذ كان سيتم منح الثقة للحكومة أم لا خلال 10 أيام».

وتابع، أن الحكومة ستحضر بكامل تشكيلها بقيادة رئيس مجلس الوزراء، وسيتولى الدكتور مدبولي عرض ملامح عامة لبرنامج الحكومة، وسيقوم بتسليم رئيس البرلمان البرنامج طبقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ويجب ان يُشكل مجلس النواب لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، تضم تلك اللجنة تشكطيل من المعارضة وأيضا المستقلين بحيث تتوافر كل الآراء لدراسة برنامج الحكومة.

وواصل: "ستعقد هذه اللجنة عدد من الجلسات وفقا للثوابت البرلمانية، والتي تعمل على كتابة التقرير لتبدي به الإيجابيات والملاحظات لكي يعرض على الجلسة العامة بحضور الحكومة، ثم التصويت على منح الثقة للحكومة حتى تبدأ أعمالها برقابة وتعاون كامل مع البرلمان".