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مبروك على تجديد الثقة.. القصير يهنئ وزير الزراعة الجديد ونائبه في العاصمة الإدارية -صور

01:43 م الإثنين 08 يوليه 2024
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    علاء الدين فاروق
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    علاء الدين فاروق
  • عرض 3 صورة
    علاء الدين فاروق

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كتب- أحمد السعداوي:

استقبل علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الإثنين، السيد القصير وزير الزراعة السابق، والذي حرص على تقديم التهنئة للوزير الجديد بمناسبة توليه المسؤولية، متمنيًا له التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة.

وأعرب فاروق عن تقديره لهذه الزيارة والعلاقة الطيبة التي تربطه بالوزير السابق، مشيدًا بالجهود التي بذلها القصير خلال فترة توليه المسؤولية، ومؤكدًا الاستفادة من خبرته في استكمال العديد من الملفات المهمة والبناء على الجهود السابقة، ومتمنيًا له التوفيق خلال الفترة المقبلة.

وقدم القصير التهنئة أيضًا إلى المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، على تجديد الثقة، مؤكدًا استعداده تقديم كل الدعم والتعاون، ومتمنيًا لوزير الزراعة ونائبه كل التوفيق والنجاح ولبلدنا التقدم والازدهار، تحت قيادة الرئيس السيسي.

علاء الدين فاروق العاصمة الإدارية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير
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