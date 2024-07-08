بالصور.. وزير التعليم العالي يكرم جامعة الزقازيق لتقدمها في تصنيف QS العالمي

مصراوي - محافظات:

شهد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، فعاليات حفل توزيع الشهادات على الجامعات المدرجة بالتصنيف العالمي للتخصصات الجامعية لعام ٢٠٢٥ والذى تنظمه جامعة المستقبل، وشملت التخصصات الأساسية للتصنيف خمس قطاعات من العلوم ( الفنون والعلوم الإنسانية والتكنولوجيا، وعلوم الحياة والطب، وعلوم الطبيعة، والعلوم الاجتماعية ، والإدارة).

جاء الحفل تحت رعاية د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور د.عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، ود.علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ود.عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، ود.أشون فرنانديز المدير الإقليمي للشرق الأوسط ، وشمال أفريقيا وجنوب آسيا بمؤسسة QS، وعدداً من رؤساء الجامعات المصرية، وبالاشتراك مع مؤسسة QS للتصنيف العالمي للتخصصات الجامعية.

وعقد اجتماع لرؤساء الجامعات المشاركة قبل بدء الحفل، تطرق لدور بنك المعرفة فى إثراء الباحثين بكافة المصادر العلمية التى تساعدهم فى إجراء الأبحاث والإلمام بكافة المعلومات للوصول إلى دراسات علمية قيمة تسهم فى حصول الجامعات على أعلى التصنيفات العالمية.

واستطرد د.آشون فرنانديز المدير الإقليمى لمؤسسة QS حديثه عن سبل وصول الجامعات المصرية إلى أعلى التصنيفات العالمية، مؤكدًا أهمية الاهتمام بجودة الأبحاث المقدمة، مشيراً إلى الدور الذى بذلته الجامعات التي حصلت على أعلى التصنيفات للوصول إلى هذا المستوى، علاوة على أهمية تقديم دورات تدريبية متقدمة للمسئولين للوصول إلى أعلى التصنيفات.

وبدأت فعاليات التكريم بكلمة د.أيمن عاشور والتى رحب من خلالها بجميع الحضور ووجه الشكر إلى جامعة المستقبل وكل منظمي الحفل وكذلك جميع الجامعات الفائزة بالتصنيف العالمي، مؤكدا أهمية التعرف على سبل تطوير المؤسسات الجامعية لتتمكن من دخول التصنيفات العالمية من خلال الارتقاء بالكوادر مع ضرورة وجود مسئولين بالجامعات عن المرجعية الدولية والشراكات الدولية والتصنيف والعلامات الدولية، كما أكد على ضرورة الاهتمام بالخريجين ومتابعة مسيرتهم العلمية لتأهيلهم لسوق العمل وبناء رؤية واضحة لتصحيح المسار وإضافة برامج جديدة بالجامعات.

وأشار عاشور، إلى أهمية الدعاية والتسويق والتى يجب أن تتوفر بالجامعات المصرية وكذلك عدم الاكتفاء بما وصلت به الجامعات المصرية للتصنيف العالمي بل السعى نحو التطوير المستمر، مشيرا أيضاً إلى أن هناك العديد من الجامعات المصرية الخاصة والحكومية والأهلية تستحق الوصول إلى هذا التصنيف.

ومن جانبه، أعرب د.خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، عن سعادته بهذا التكريم الذي يعكس الجهود التي تبذلها الجامعة من أجل الارتقاء بأدائها وتصنيفها على كافة المستويات للوصول إلى واجهة مشرفة وسط الجامعات المصرية والعالمية، مشيرًا إلى أن وصول جامعة الزقازيق لهذا التصنيف (١٢٠١-١٤٠٠) ضمن أفضل الجامعات على مستوى العالم يأتي ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الجامعة للارتقاء بالبحث العلمي، مؤكداً تطلعه لمزيد من التطور والتميز فى السنوات القادمة مع التنوع والجودة.

وفي نهاية الحفل تم توزيع الشهادات على الجامعات المشاركة.

جدير بالذكر أنه جرى الإعلان عن هذا التصنيف فى الرابع من يونيو ٢٠٢٤، ليشمل إدارج ١٥ جامعة مصرية فى هذا التصنيف، ويعكس تميز تلك الجامعات فى ٣٨ تخصصا من بين أكثر من ٩٠ تخصصا فرعياً.