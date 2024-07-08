قرار جمهوري بالأسماء.. نص التشكيل الكامل للمحافظين ونوابهم

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي يتضمن الإعلان الكامل عن تشكيل المحافظين الجدد ونوابهم في مختلف المحافظات.

وتضمن القرار الجمهوري الذي حمل رقم 259 لسنة 2024، تعيين المحافظين ونوابهم على النحو التالي:

المحافظين الجدد

- الدكتور محمد سالمان موسى الزملوط، محافظا للوادي الجديد.

- الدكتور أحمد عبد الله الحسين محمد الأنصاري، محافظا للفيوم.

- خالد شعيب محمود حسين، محافظًا لمطروح.

- عمرو محمد حنفى محمود، محافظًا للبحر الأحمر.

- إبراهيم أحمد إبراهيم شهاوي أبو ليمون، محافظًا للمنوفية.

- الدكتور محمد هانئ جمال الدين غنيم، محافظًا لبني سويف.

- أحمد خالد حسن سعيد، محافظًا للإسكندرية.

- الدكتور خالد مجاور محمد مجاور، محافظًا لشمال سيناء.

- الدكتور إبراهيم صابر خليل خليل رواش، محافظًا للقاهرة.

- أشرف محمد محمد إبراهيم الجندي، محافظًا للغربية.

- طارق مرزوق محمد عبد المغني، محافظًا للدقهلية.

- الدكتور عبد الفتاح محمد نور الدين مصطفى سراج، محافظًا لسوهاج.

- المهندس عبد المطلب ممدوح محمد عمارة، محافظًا للأقصر.

- الدكتور هشام أحمد أبو النصر أحمد شرف، محافظًا لأسيوط.

- أكرم محمد جلال محمد، محافظًا للإسماعيلية.

- الدكتور علاء إبراهيم عبد المعطي أحمد، محافظًا لكفر الشيخ.

- الدكتور خالد مبارك حسين بكري، محافظًا لجنوب سيناء.

- الدكتور إسماعيل محمد كمال إسماعيل، محافظًا لأسوان.

- المهندس حازم محمد حسن الأشموني، محافظًا للشرقية.

- الدكتور خالد محمود عبد الحليم عبد العال، محافظًا لقنا.

- محب حبشي خليل حبشي، محافظًا لبورسعيد.

- طارق حامد محمد الشاذلي، محافظًا للسويس.

- المهندس عادل سعيد إبراهيم النجار، محافظًا للجيزة.

- عماد أحمد محمود كدواني، محافظًا للمنيا.

- المهندس أيمن محمد إبراهيم عطية، محافظًا للقليوبية.

- الدكتور أيمن محمد رشاد الشهابي، محافظًا لدمياط.

- الدكتورة جاكلين عازر عبد الحليم عازر، محافظًا للبحيرة.

نواب المحافظين

إبراهيم عبد الهادي يس كريم، نائبًا لمحافظ القاهرة.

- الدكتور عبد الله رمضان توفيق مصطفى، نائبًا لمحافظ السويس.

- المهندس أحمد عصام الدين أحمد موسى، نائبًا لمحافظ الإسماعيلية.

- الدكتورة إيمان عمر ريان عبد العزيز، نائبًا لمحافظ القليوبية.

- حنان مجدي نور الدين محمد، نائبًا لمحافظ الوادي الجديد.

- الدكتور محمد محمود محمد إبراهيم أبو زيد، نائبًا لمحافظ المنيا.

- الدكتور حسام الدين فوزي عبد الفتاح أبو سيف، نائبًا لمحافظ القاهرة.

- الدكتور حازم عمر أحمد عمر علي، نائبًا لمحافظ قنا.

- الدكتور عمرو عثمان محمد نعمان، نائبًا لمحافظ بورسعيد.

- الدكتور عمرو مجدي مصطفى البشبيشي، نائبًا لمحافظ كفر الشيخ.

- بلال محمد السعيد عبد الحفيظ حبش، نائبًا لمحافظ بني سويف.

- إبراهيم ناجي عبد الفتاح الشهابي، نائبًا لمحافظ الجيزة.

- هند محمد أحمد عبد الحليم، نائبًا لمحافظ الجيزة.

- محمد إبراهيم لطفي موسى، نائبًا لمحافظ المنوفية.

- أشرف محمد سيد محمد منصور، نائبًا لمحافظ القاهرة.

- المهندسة منى محمد رضا حسن البطراوي، نائبًا لمحافظ القاهرة.

- الدكتور أحمد محمود عبد المعطي حسين، نائبًا لمحافظ الشرقية.

- المهندسة لبنى عبد العزيز حبيب السيد، نائبًا لمحافظ الشرقية.

- الدكتورة إيناس سمير محمد حافظ، نائبًا لمحافظ جنوب سيناء.

- المهندسة أميرة صالح عبد الحكيم زينة، نائبًا لمحافظ الإسكندرية.

- الدكتور حازم محمد جودة الديب، نائبًا لمحافظ البحيرة.

- الدكتور محمد سامي صادق عبد السميع التوني، نائبًا لمحافظ الفيوم.

- الدكتور مينا عماد ثابت حنا، نائبًا لمحافظ أسيوط.

- الدكتور محمد عبد الهادي عبد الرحيم، نائبًا لمحافظ سوهاج.

- الدكتور هشام أحمد أبو زيد عبد الإله، نائبًا لمحافظ الأقصر.

- الدكتور أحمد أنور عطية العدل، نائبًا لمحافظ الدقهلية.

- المهندسة شيماء محمد الصديق محمد، نائبًا لمحافظ دمياط.

- الدكتور محمود محمد عبد الغني عيسى، نائبًا لمحافظ الغربية.

- المهندس عاصم عبد الغفار حامد سعدون، نائبًا لمحافظ شمال سيناء.

- إسلام السيد رجب عبد الحميد، نائبًا لمحافظ مطروح.

- المهندس عمرو حلمي حسان الشين، نائبًا لمحافظ أسوان.