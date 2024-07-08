تبدأ الليلة من 700 جنيه.. 69 صورة ترصد أرخص فندق في شرم الشيخ والساحل الشمالي

كتب- محمد أبو بكر:

يهتم العديد من المواطنين، بالبحث عن أفضل الفنادق خاصة في شرم الشيخ والسواحل الشمالية، وذلك تزامنًا مع بدء إجازة نهاية العام الدراسي.

ويرصد "مصراوي"، أرخص فنادق شرم الشيخ والساحل الشمالي، وفق موقع "بوكينج"، كالتالي:

أرخص فندق في الساحل الشمالي

فندق ريتال فيو "Retal View North Coast Aqua Park"

- يقع في العلمين على بُعد 28 كم من بورتو مارينا.

- يوفر مكان إقامة مجهز بحديقة ومواقف خاصة مجاناً للسيارات، وتراس ومطعم.

- يوفر هذا الفندق ذو الـ4 نجوم مجموعة من مرافق الرياضات المائية ومكتب استقبال يعمل على مدار الساعة.

- يتوفر مسبح في الهواء الطلق في الفندق، فضلاً عن فريق للأنشطة الترفيهية وخدمة الغرف.

- تتوفر خيارات إفطار كونتيننتال وإفطار من مأكولات حلال كل صباح في الفندق.

- يعتبر مطار برج العرب الدولي هو المطار الأقرب إلى Retal View North Coast Aqua Park، حيث يقع على بُعد 58 كم.

- تبدأ الليلة من 2,538 وتصل إلى 2,946.

أرخص فندق في شرم الشيخ

فندق شرم كليف:

- يصنف فندق شرم كليف شرم الشيخ من فئة ال 4 نجوم.

- يضم الفندق حمام سباحة وملعب تنس.

- يتم تقديم وجبة الإفطار كل صباح في المطعم، الذي يوفر مجموعة متنوعة من الأطباق العالمية.

- يقع على بعد 700 متر من شاطئ خليج نعمة وعلى بعد 1.2 كم من وسط المدينة.

- تحتوي الغرف في الفندق على تكييف ومكتب وتلفزيون بشاشة مسطحة وحمام خاص وبياضات أسرّة ومناشف.

- تحتوي جميع غرف الضيوف على صندوق ودائع آمن.

- يصل سعر الغرف في الليلة الواحدة إلى 700 جنيهًا.

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