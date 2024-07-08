استشاري غذائي: استخدام الأكل في الترغيب و الترهيب لدى الأطفال من أخطر أسباب السمنة

كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور مجدي نزيه استشاري التثقيف والإعلام الغذائي، إن نسب السمنة مرتفعة في مصر مقارنة بالمعدلات العالمية، موضحًا: "دراسة تقييمية في عام 2010 للأمم المتحدة كانت مصر في المركز الثاني عالميا والأولى على مستوى أفريقيا في السمنة".

وأضاف "نزيه"، في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، المذاع على قناة "المحور": "نمط الحياة اليومي للشعب المصري سبب في الإصابة بالسمنة، هناك فئة كبيرة في عمر العمل والإنتاج ترتاد المقاهي، وهذه مشكلة كبيرة، كما أن جميع حياتنا ومناسباتنا يعبر عنها بالأكل والشرب".

وتابع استشاري التثقيف والإعلام الغذائي: "جميع نواحي حياتنا نعبر عنها بالأكل والشرب، ونتفنن في المناسبات المختلفة في العزومات والمناسبات الحزينة"، مشددًا على أنّ استخدام الأكل في الترغيب و الترهيب لدى الأطفال من أخطر أسباب السمنة، بالإضافة إلى نوعية الأكل التي استوردناها، فهناك المش والعيش والشمسي والكشري والطعمية والفول والجبنة الرومي والويكة.