الشعبة: إنفراجة قريبة في أزمة نقص الأدوية.. ونُطالب بتدخل وزير الصحة

كتبت- داليا الظنيني:

أعرب علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن قلقه إزاء التكدس والتزاحم على صيدلية الإسعاف، وطالب وزير الصحة بالتدخل شخصيًا لمعاينة الوضع عن قرب.

وأشار "عوف"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء" على قناة سي بي سي، إلى أن صيدلية الإسعاف توفر خطًا ساخنًا للاستعلام عن الأدوية المتوفرة في الفروع المختلفة، مؤكدًا أن الأدوية الناقصة التي ليس لها بديل متاحة في صيدلية الإسعاف وتصرف بروشتة ورقم قومي وتقرير طبي.

وعن أزمة نقص الأدوية، أشار عوف إلى أنها مشكلة قائمة منذ فترة، وتعود جزئيًا إلى اعتماد الأطباء على كتابة الاسم التجاري للأدوية في عياداتهم الخارجية، بينما يكتبون الاسم العلمي في التأمين الصحي، مما يجعل المريض يرفض الدواء الأرخص رغم احتوائه على نفس المادة الفعالة.

وأعرب رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن تفاؤله بقرب إنفراج أزمة الدواء، متوقعًا تحسنًا ملحوظًا خلال أسبوع أو 10 أيام، مؤكدًا على أهمية التكاتف لحل هذه المشكلة، لما لها من تأثير إيجابي على حياة المواطنين وتوفير موارد الدولة.