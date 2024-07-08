برلماني:الحكومة الجديدة تواجه تحديات كبيرة ومسؤولة عن صناعة الأمل

كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور خالد بدوي عضو مجلس النواب، إنّ الحكومة الجديدة ستعمل على مجموعة تحديات متوازية، ولا يخفي على أحد من الشعب المصري حجم الضغوط والتحديات الكبيرة التي تمر بها الدولة المصرية.

وأضاف "بدوي"، في لقاء ببرنامج "أهل مصر"، على قناة "أزهري": "هذه الحكومة هي حكومة صناعة الأمل للشارع، والرئيس السيسي اتخذ منهجا في الحكومات الثلاثة، الأولى كانت لمعركة البقاء والحفاظ على الدولة وبناء القوى الأساسية لها، والحكومة الثانية خاضت معركة البناء، وشهدنا فيها ثورة بنائية ضخمة جدا في كل المجالات مثل الطاقة والطرق والنقل والتصنيع".

وتابع: "هذه الحكومة أتصور أنها مسؤولة عن صناعة الأمل لدى المواطن المصري، والحصاد لكل هذه المشروعات سيجعل المواطن المصري يشعر بجودة الحياة، وأصبح هناك الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، ولأول مرة نرى هذا المصطلح في الحكومة"، مشددًا على أن التخفيف عن المواطن في الفترة المقبلة ستكون أهم الملفات الموجودة في الصحة والتعليم والاستثمار.