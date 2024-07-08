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BBC

اتحاد الصناعات: ارتفاع صادرات مواد البناء لـ 90 مليار دولار خلال عام في هذه الحالة

04:30 ص الإثنين 08 يوليه 2024

مواد البناء

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كتب- حسن مرسي:

قال كمال الدسوقي، عضو مجلس إدرة اتحاد الصناعات، إنه اتحاد الصناعات اجتمع اليوم مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة النقل، لمدة وصلت إلى 5 ساعات، مشيرًا إلى أن الوزير أكد على أن الجميع هنا من أجل خدمة مصر ويعمل على زيادة الإنتاج الصناعي ومن أجل خدمة المصنعين.

وأضاف الدسوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على شاشة سي بي سي ، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، أنه إذا تم حل الأزمات والمعوقات التي تواجه على سبيل المثال قطاع مواد البناء، نستطيع أن نصل من 9 مليار دولار إلى 90 مليار دولار تصدير خلال عام مشيرا إلى أن هذا الرقم ليس كبير ولا يليق بحجم مصر وقدراتها، ومتفائلين بعد هذا اللقاء حيث أن كل القطاعات متفافئلة ولديها ثقة.

وأوضح عضو مجلس إدرة اتحاد الصناعات، أن الدولة العميقة كانت مسيطرة ولم نكن نستطيع إتمام الإجراءات الخاصة بنا، والفريق كامل الوزير يعلم ذلك.

صادرات مواد البناء اتحاد الصناعات كمال الدسوقي
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