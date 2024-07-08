باستثمارات 10 مليارات دولار.. إنفينيتي باور: استلام أرض أكبر مشروع لطاقة الرياح



كتب- محمد صلاح:

أعلن هشام الجمل مدير شركة إنفينيتي باور للطاقة، أن تحالف شركات إنفينيتي باور وحسن علام ومصدر الإمارتية تسلم أرض مشروع غرب سوهاج رسميًا المقرر إقامة أكبر مزرعة لإنتاج الكهرباء من الرياح باستثمارات تبلغ ١٠ مليارات دولار.

واضاف "الجمل"، فى تصريحات خاصة لمصراوي، أن مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية بذلوا مجهودًا مضنية لتسهيل عملية استلام الأرض المخصصة لإقامة المشروع، مؤكدًا أن المشروع يأتي امتدادًا وتأكيدًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين التحالف والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في نوفمبر 2022 وتمثل المرحلة التالية من مراحل إنشاء هذا المشروع.

ونوه إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيقوم التحالف من خلال المطورين التابعين له البدء في إجراء الدراسات والقياسات الفنية اللازمة لبدء الإنشاء.

وأشار إلى إن المشروع يُعد الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح في منطقة الشرق الأوسط، وضمن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم.

وأضاف أنه سينتج عند اكتماله نحو 48 ألف جيجاوات/ساعة من الطاقة النظيفة سنويًا، ويسهم في تفادي انبعاث بنحو 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مشيرًا إلى أنه من المتوقع توفير المشروع ما يقرب من 23 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء فترة التنفيذ والتشغيل لأهالي الصعيد بشكل عام مما يتواكب مع تعليمات وتوجيهات القيادة السياسية.

وتبلغ مساحة أرض المحطة المقرر إقامة المشروع عليها 852 كيلو متر مربع.