بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة.. 30 صورة لاحتفال الطرق الصوفية بالعام الهجري بمسجد الحسين

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- محمود عبدالناصر:

شهد الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مساء اليوم، الاحتفال الذي أقامته الطرق الصوفية بمناسبة بدء العام الهجري الجديد 1446 هـ، عقب صلاة المغرب بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) .

حضر الاحتفال اللواء إبراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وأشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وأ.د سلامة داوود نائبًا عن فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، وأ.د شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق، وأ.د يوسف عامر رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، ود.عبدالهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ومحمود الشريف نقيب الأشراف، وأ.د أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، ولفيف من كبار المسؤولين، ورجال الدين، وعلماء الأزهر الشريف.