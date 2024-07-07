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نقيب الأشراف يشارك في احتفال الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد

11:16 م الأحد 07 يوليه 2024

نقيب الأشراف يشارك في احتفال الطرق الصوفية

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

شارك السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، الأحد، في احتفالية المشيخة العامة للطرق الصوفية، بالعام الهجري الجديد، بمسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه.

وأكد نقيب السادة الأشراف، في تصريحات له، على هامش مشاركته في الاحتفالية، أنه يجب العمل على استخلاص الدروس المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة وهي نشر القيم والأخلاق الإسلامية الحميدة في مجتمعاتنا، وتعزيز مبادئ الأخوة والتسامح والرحمة التي جسدتها الدروس والمعاني الإنسانية العظيمة للهجرة النبوية الشريفة بين جميع البشر، ليعُم الخير والأمن والسلام على البشرية جمعاء.

وتقدم نقيب السادة الأشراف، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة العام الهجري الجديد، داعيا المولى عز وجل أن يجعله عام خير وبركة وأن يديم على وطننا الغالي نعمتي الأمن والأمان، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.

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