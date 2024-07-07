لميس الحديدي عن مفاوضات غزة:الجهود المصرية لم تتوقف رغم تكرار تعثرها

كتبت- داليا الظنيني:

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه بينما يبدأ الشهر العاشر للعدوان على غزة وارتفاع أعداد الشهداء إلى 38 ألف شهيد تتزايد زخم المفاوضات التي يقودها الوسطاء في القاهرة والدوحة للتوصل لاتفاق تهدئة ووقف إطلاق النار.

وأضافت "الحديدي" خلال تقديم برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الأحد، "خلال ساعات يصل وفد إسرائيلي ممثل لكافة الجهات المعنية للقاهرة لاستكمال مفاوضات الأسرى، بينما ينضم خلال أيام ممثل الولايات المتحدة وهو رئيس جهاز الاستخبارات سي أي إيه للمشاركة في دفع المفاوضات".

وأشارت إلى أن الجهود المصرية طوال الأسابيع الماضية لم تتوقف رغم تكرار تعثر المفاوضات إلا أن هناك إصرار مصري على وقف نزيف الدم الفلسطيني وإدخال المساعدات وقف إطلاق نار كامل وتام وعدم الاعتراف بالأمر الواقع الذي ترغب إسرائيل في فرضه على معبر رفح.