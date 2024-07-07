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النادي المسؤول.. وزارة الرياضة تحقق في ملابسات سفر ووفاة اللاعب أحمد رفعت

10:54 م الأحد 07 يوليو 2024

أحمد رفعت

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كتبت- داليا الظنيني:

قال محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أصدر قرارًا بتكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة، للتحقيق فى كافة الملابسات وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر اللاعب الراحل أحمد رفعت وسرعة إصدار النتائج الخاصة بالتحقيقات.

وأشار "الشاذلي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه سيتم غدًا استخلاص وفحص الأوراق ومراجعة المستندات في 3 جهات (اللجنة الأوليمبية، اتحاد الكرة، نادي مودرن سبورت) في لجنة التحقيق العليا ومن ثم اتخاذ القرار سواء بالإحالة أو غيرها؛ للوقوف على أسباب وفاة اللاعب أحمد رفعت.

وأكد الشاذلي أنه لم يكن هناك تقصير طبي في التعامل مع حالة رفعت، وأن لجانًا طبية وقضائية وإدارية ستعمل على الوقوف على ملابسات وأسباب ما حدث. ستدرس اللجان الحالة الطبية للاعب، وملابسات سفره، وغيرها من التفاصيل خلال الفترة الماضية.

وستعلن الوزارة عن نتائج التحقيقات فور انتهائها، وسيتم تحويل الملف إلى النيابة العامة إذا ظهرت شبهة إهمال أو فساد أو إهمال طبي.

وأشار الشاذلي إلى أن قرار سفر رفعت كان يتطلب الحصول على إذن من منطقة التجنيد، وأن إدارة الفريق هي المسؤولة عن إنهاء إجراءات السفر وتصاريح التجنيد للاعبين.

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