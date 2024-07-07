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رؤساء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام البرلمان غدًا

10:18 م الأحد 07 يوليو 2024

ضياء رشوان رئيساً للأعلى لتنظيم الإعلام

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كتب- حسن مرسي:

أفادت الإعلامية قصواء الخلالي في برنامجها "في المساء مع قصواء" على قناة سي بي سي، أن رؤساء الهيئات الإعلامية الثلاث سيؤدون اليمين الدستورية أمام مجلس النواب غدًا.

يتضمن التشكيل الجديد كلاً من ضياء رشوان رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وطارق سعدة رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام، وعبد الصادق الشوربجي مستمرًا في رئاسة الهيئة الوطنية للصحافة.

وأكدت الخلالي أن المصادر المطلعة أكدت هذا التشكيل، وأن المكلفين الجدد سيؤدون اليمين أمام مجلس النواب في جلسة الغد، والتي ستشهد أيضًا الاستماع لبيان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لعرض برنامج الحكومة.

يذكر أن الهيئات الإعلامية الثلاث هيئات مستقلة، يتألف كل منها من تسعة أعضاء، ويعين رئيس الجمهورية رئيس كل هيئة، بينما يتم ترشيح الأعضاء الآخرين من قبل هيئات مختلفة.

الهيئات الإعلامية اليمين الدستورية مجلس النواب ضياء رشوان
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