الحرارة 42 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الاثنين بالظواهر الجوية

بعد انفصالها عن علي غزلان.. من هي الإعلامية فرح شعبان؟- (صور)

توجيهات مهمة لوزير الثقافة في اجتماع مع رؤساء الهيئات والقطاعات التابعة



كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة أن يوجد نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء، بسرعة 30 كيلو متر.

وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة 36 درجة والوجه البحرى ومدن القناة 35 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، والمناطق الجنوبية 38 إلى 42 درجة.