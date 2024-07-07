"التنظيم والإدارة" يحدد موعد المقابلات في مسابقة شغل وظائف بوزارة الري



كتب- محمد نصار:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن عقد الامتحانات الشفوية "المقابلات"، للمتقدمين الذين اجتازوا الامتحانات الإلكترونية في مسابقة شغل وظائف بوزارة الموارد المائية والري وذلك خلال الفترة من ١٦ حتى ٢٥ يوليو الجاري.

كما سيقوم الجهاز بعقد الامتحانات المقررة للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف بالهيئة العامة للطرق والكباري وذلك خلال الفترة من ١٦ حتى ٢٤ يوليو ٢٠٢٤.

تعقد جميع المقابلات والامتحانات المذكورة بمركز الإدارة العامة التابع للجهاز بمنطقة العجوزة - تقاطع شارع سالم سالم مع شارع عبد العظيم راشد أمام قسم جوازات العجوزة - محافظة الجيزة.

ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن موعد المقابلة عبر بوابة الوظائف الحكومية اضغط هنا