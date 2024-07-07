نائبة تطالب بتدخل عاجل لحل أزمة نقص أدوية الأمراض المزمنة



كتب- حسن مرسي:

كشفت النائبة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، أسباب بطلب إحاطة بشأن نقص أدوية الأمراض المزمنة وعلى رأسها أدوية الضغط والسكر والأورام.

وأشارت عمار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "آخر النهار"، على قناة "النهار"، إلى أن الأسواق شهدت نقصًا كبيرًا وملحوظًا في بعض الأدوية مؤخرًا، قائلة: "المواطنون يذهبون لشراء هذه الأدوية من الصيدليات، لكن الصيادلة يخبرونهم بعدم توفر الدواء نظرًا لرغبة شركات الأدوية في رفع أسعاره".

وتابعت: "الأمر لا يتوقف هنا، فبعض الصيدليات تقوم بتخزين كميات كبيرة من الأدوية وبيعها في السوق السوداء، وهذا مخالف تماما للقانون ويتنافى مع الإنسانية"، مطالبة بتشديد الرقابة على جميع الصيدليات ومعاقبة كل من يتاجر بأمراض الشعب.

وطالبت عضو مجلس النواب، وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، بأن يضع ملف نقص الأدوية على رأس أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة على ضرورة توفير تلك الأدوية.

وأشارت النائبة، إلى أن أكثر من نصف الشعب، وخاصة كبار السن، يعانون من أمراض مثل الضغط والسكر، مما قد يؤدي إلى أضرار جسيمة على صحتهم، موضحة أن معظم المواطنين لا يستطيعون تغيير نوع الدواء لأنهم اعتادوا عليه.