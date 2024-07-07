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30 صورة لانطلاق موكب الطرق الصوفية احتفالاً برأس السنة الهجرية

08:44 م الأحد 07 يوليه 2024
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    موكب الطرق الصوفية احتفالاً برأس السنة الهجرية (8)
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    موكب الطرق الصوفية احتفالاً برأس السنة الهجرية (1)
  • عرض 30 صورة
    موكب الطرق الصوفية احتفالاً برأس السنة الهجرية (4)
  • عرض 30 صورة
    موكب الطرق الصوفية احتفالاً برأس السنة الهجرية (5)
  • عرض 30 صورة
    موكب الطرق الصوفية احتفالاً برأس السنة الهجرية (2)
  • عرض 30 صورة
    موكب الطرق الصوفية احتفالاً برأس السنة الهجرية (6)
  • عرض 30 صورة
    موكب الطرق الصوفية احتفالاً برأس السنة الهجرية (3)
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    موكب الطرق الصوفية احتفالاً برأس السنة الهجرية (9)
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    موكب الطرق الصوفية احتفالاً برأس السنة الهجرية (10)
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    موكب الطرق الصوفية احتفالاً برأس السنة الهجرية (7)
  • عرض 30 صورة
    موكب الطرق الصوفية احتفالاً برأس السنة الهجرية (12)
  • عرض 30 صورة
    موكب الطرق الصوفية احتفالاً برأس السنة الهجرية (13)
  • عرض 30 صورة
    موكب الطرق الصوفية احتفالاً برأس السنة الهجرية (14)
  • عرض 30 صورة
    موكب الطرق الصوفية احتفالاً برأس السنة الهجرية (15)
  • عرض 30 صورة
    موكب الطرق الصوفية احتفالاً برأس السنة الهجرية (16)
  • عرض 30 صورة
    موكب الطرق الصوفية احتفالاً برأس السنة الهجرية (17)
  • عرض 30 صورة
    موكب الطرق الصوفية احتفالاً برأس السنة الهجرية (18)
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    موكب الطرق الصوفية احتفالاً برأس السنة الهجرية (19)
  • عرض 30 صورة
    موكب الطرق الصوفية احتفالاً برأس السنة الهجرية (21)
  • عرض 30 صورة
    موكب الطرق الصوفية احتفالاً برأس السنة الهجرية (22)
  • عرض 30 صورة
    موكب الطرق الصوفية احتفالاً برأس السنة الهجرية (23)
  • عرض 30 صورة
    موكب الطرق الصوفية احتفالاً برأس السنة الهجرية (24)
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    موكب الطرق الصوفية احتفالاً برأس السنة الهجرية (25)
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    موكب الطرق الصوفية احتفالاً برأس السنة الهجرية (11)
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    موكب الطرق الصوفية احتفالاً برأس السنة الهجرية (27)
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    موكب الطرق الصوفية احتفالاً برأس السنة الهجرية (28)
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    موكب الطرق الصوفية احتفالاً برأس السنة الهجرية (20)
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    موكب الطرق الصوفية احتفالاً برأس السنة الهجرية (30)
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    موكب الطرق الصوفية احتفالاً برأس السنة الهجرية (29)
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    موكب الطرق الصوفية احتفالاً برأس السنة الهجرية (26)

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كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير محمود بكار:

انطلق منذ قليل موكب الطرق الصوفية من أمام مسجد سيدي صالح الجعفري في طريقه إلى مسجد الحسين، احتفالا برأس السنة الهجرية النبوية.

وقامت قوات الأمن بإغلاق شارع الأزهر الذى يمر عبره الموكب، الذي يضم الآلاف من أتباع الطرق الصوفية، حيث يستقبلهم الدكتور عبد الهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية.

وتتكرر هذه العادة سنويا، حيث تخرج الطرق الصوفية ومريدوها رافعين أعلام طرقهم مرددين الأوراد والأناشيد ابتهاجا بتلك المناسبة.

وستقيم المشيخة الصوفية احتفالًا بهذه المناسبة، عقب صلاة المغرب، بحضور الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، ونخبة من علماء الدين.

موكب الطرق الصوفية مسجد سيدي صالح الجعفري مسجد الحسين رأس السنة الهجرية شارع الأزهر
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